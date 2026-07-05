Muharemovic ha accettato di trasferirsi alla Juventus. La trattativa con il Sassuolo è in fase avanzata e si sta definendo negli ultimi dettagli. Le parti stanno discutendo le cifre dell’accordo, che sembrano ormai vicine alla conclusione. La notizia è stata confermata da fonti vicine alle trattative, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

di Francesco Spagnolo Muharemovic è sempre più vicino al trasferimento alla Juventus. La trattativa con il Sassuolo, infatti, è ormai ai dettagli. Le ultime. Il reparto arretrato dei bianconeri è pronto a cambiare volto nei prossimi giorni. In cima alla lista dei desideri della dirigenza c’è il nome di Muharemovic e, come riferito dal Corriere dello Sport, la trattativa con i neroverdi è sempre più vicina alla conclusione. Un ritorno alla base per il bosniaco visto che a Torino si è messo in evidenzia attirando l’attenzione proprio del club emiliano. L’affare ha già superato gli scogli più impegnativi. Tra la dirigenza della Vecchia Signora... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic ha detto sì alla Juve: ai dettagli la trattativa con il Sassuolo. Le cifre dell’affare

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