Muharemovic ha detto sì alla Juve | ai dettagli la trattativa con il Sassuolo Le cifre dell’affare

Da juventusnews24.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Muharemovic ha accettato di trasferirsi alla Juventus. La trattativa con il Sassuolo è in fase avanzata e si sta definendo negli ultimi dettagli. Le parti stanno discutendo le cifre dell’accordo, che sembrano ormai vicine alla conclusione. La notizia è stata confermata da fonti vicine alle trattative, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

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