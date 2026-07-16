Pellegrino-Juve affare ai dettagli grazie al tesoretto Muharemovic? Trattativa in discesa | svelate le cifre

Da juventusnews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La trattativa tra Pellegrino e la Juventus sta procedendo grazie a Muharemovic, considerato un elemento chiave nell’affare. Nonostante i limiti imposti dal Settlement Agreement e alcuni rallentamenti diplomatici, il club ha raggiunto un accordo con il giocatore. La trattativa sembra in discesa e sono state svelate le cifre coinvolte, segnando un passo avanti nel mercato della Juventus.

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, accordo blindato col giocatore. Nonostante i rigidi vincoli del  Settlement Agreement  e i rallentamenti diplomatici, il mercato della  Juventus  finalmente si muove. La scintilla decisiva arriva da un’operazione in uscita inaspettata: la cessione del giovane difensore bosniaco  Tarik Muharemovic  al Leeds. Un vero e proprio blitz che frutterà nelle casse bianconere circa  20 milioni di euro  grazie alla clausola sulla futura rivendita concordata a suo tempo con il Sassuolo. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Questi preziosi fondi, tuttavia, non verranno dirottati subito sul centrale  Jhon Lucumí  (la cui clausola da 28 milioni con il Bologna è scaduta proprio ieri), poiché la retroguardia bianconera è ancora intasata da esuberi del calibro di Cabal, Gatti, Pedro Felipe e Rugani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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