Pellegrino-Juve affare ai dettagli grazie al tesoretto Muharemovic? Trattativa in discesa | svelate le cifre

La trattativa tra Pellegrino e la Juventus sta procedendo grazie a Muharemovic, considerato un elemento chiave nell’affare. Nonostante i limiti imposti dal Settlement Agreement e alcuni rallentamenti diplomatici, il club ha raggiunto un accordo con il giocatore. La trattativa sembra in discesa e sono state svelate le cifre coinvolte, segnando un passo avanti nel mercato della Juventus.

, accordo blindato col giocatore. Nonostante i rigidi vincoli del Settlement Agreement e i rallentamenti diplomatici, il mercato della Juventus finalmente si muove. La scintilla decisiva arriva da un’operazione in uscita inaspettata: la cessione del giovane difensore bosniaco Tarik Muharemovic al Leeds. Un vero e proprio blitz che frutterà nelle casse bianconere circa 20 milioni di euro grazie alla clausola sulla futura rivendita concordata a suo tempo con il Sassuolo. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Questi preziosi fondi, tuttavia, non verranno dirottati subito sul centrale Jhon Lucumí (la cui clausola da 28 milioni con il Bologna è scaduta proprio ieri), poiché la retroguardia bianconera è ancora intasata da esuberi del calibro di Cabal, Gatti, Pedro Felipe e Rugani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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PELLEGRINO E LA JUVE MAI COSÌ VICINI

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Il Leeds è pronto a chiudere per Muharemovic: cifre e dettagli dell’affare, alla Juve il 50%Il Leeds United sta definendo un accordo con il giocatore Muharemovic, con trattative in fase avanzata e cifre vicine ai milioni di euro.

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