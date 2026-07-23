Centinaia di chilometri per quegli ultimi 150 metri. Josh Kerr, 28enne di Edimburgo, sabato ha battuto il record del mondo del miglio di El Guerrouj, che resisteva da 27 anni, correndo in 3'42"66. Negli ultimi metri non gli arrivava più nemmeno più il boato dei 60 mila spettatori del London Stadium: come gli era già successo nella finale olimpica di Parigi 2024, a un certo punto non sentiva proprio più niente. "È una cosa più mentale, ma è una sensazione calmante. Il corpo spegne tutto ciò che non è necessario", racconta. Quegli ultimi metri sono entrati nella storia. Ma forse è ancora più interessante capire come ci è arrivato. Lo ha raccontato nelle ultime ore, tra l'intervista concessa a The Athletic e il podcast Citius Mag. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kerr e il record del miglio: "Sembrava tutto facile, alla fine è stato come uscire dal mio corpo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¡CAYÓ UN RÉCORD QUE PARECÍA INTOCABLE! Josh Kerr BATE el RÉCORD MUNDIAL de MILLA en LONDRES

Notizie e thread social correlati

Larissa Iapichino a Londra non decolla: è terza con 6,82. Kerr centra il record del mondo nel miglioA Londra, Larissa Iapichino si ferma a 6,82 nel lungo, finendo terza al meeting della Wanda Diamond League.

Josh Kerr mitologico sul miglio: record del mondo nella gara più amata dai britannici, superato El GuerroujJosh Kerr ha stabilito il nuovo record del mondo sulla distanza del miglio, superando il precedente di El Guerrouj.

Temi più discussi: Kerr supera il record di El Guerrouj nel miglio; Josh Kerr: l'allenamento chiave per il record del mondo sul miglio; Atletica, Josh Kerr nella storia: battuto un record del mondo che resisteva da 27 anni; Atletica, il britannico Josh Kerr batte il record del mondo sul miglio dopo 27 anni.

Suggerimenti per la Gilda dei Ladri Stagione 1: come fare una Grande Spedizione senza rompere il Furtivo/Invisibile, le mie pozioni Invisibili preferite e i bonus passivi al Furtivo reddit

Diamond League, Josh Kerr ha battuto il record del mondo nel miglio dopo 27 anniDopo 27 anni è caduto il record mondiale del miglio. Nella tappa della Diamond League di Londra, infatti, Josh Kerr ha completato la distanza in 3'4266, superando il precedente record di 3'4313 sigl ... sport.sky.it

Notizie da record: dopo 27 anni Josh Kerr ha battuto il primato dei 1600 metriJosh Kerr corre il miglio più veloce di sempre e batte un record che durava dal 1999: scopri come ci è riuscito e cosa ha vinto ... focusjunior.it