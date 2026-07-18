A Londra, Larissa Iapichino due settimane dopo il successo con tanto di record italiano centrato a Eugene (7,12), si ferma a 6,82. L'azzurra che litiga con la pedana sale podio del meeting della Wanda Diamond League a Londra, ma sul gradino più basso, è terza nel lungo. Meglio dell'azzurra fanno la tedesca campionessa di tutto Mihambo (7,05) e l'oro mondiale indoor Claire Bryant con 6,94. da registrare anche il record del mondo del miglio centrato da Josh Kerr. Il britannico (scozzese) con 3'42''66 supera 27 anni dopo il primato di Roma di El Guerrouj (3'43''13). E lo fa correndo un finale impressionante e lasciando a 3 secondi un fuoriclasse come Nuguse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Larissa Iapichino a Londra non decolla: è terza con 6,82. Kerr centra il record del mondo nel miglio

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