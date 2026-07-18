Josh Kerr ha stabilito il nuovo record del mondo sulla distanza del miglio, superando il precedente di El Guerrouj. La gara si è svolta in Gran Bretagna, dove il miglio è considerato una delle discipline più amate e rappresentative dell’atletica. La performance del corridore ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con passione questa competizione. La corsa si è conclusa con un tempo che ha superato il record precedente, confermando la sua eccellenza sulla distanza.

In Gran Bretagna c’è una devozione speciale per il miglio, tanto da considerarlo l’essenza dell’atletica e, per certi estremisti, anche la matrice dello sport in senso lato. Viene vista come la gara per eccellenza del mezzofondo, 1.609,34 metri di autentica passione: non sono specialità olimpica (ai Giochi si gareggia sui 1500 metri, proprio come ai Mondiali e agli Europei), ma in terra anglosassone hanno un fascino unico e speciale. Il primo uomo a scendere sotto il muro dei quattro minuti sui quattro giri di pista (e un pochino) viene ancora annoverato come un mito a certe latitudini (Roger Bannister, 3:59.4 il 6 maggio 1954 sulla mitica pista Iffley Road di Oxford). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Josh Kerr mitologico sul miglio: record del mondo nella gara più amata dai britannici, superato El Guerrouj

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