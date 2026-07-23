Kean-Fiorentina addio sempre più vicino | c’è l’annuncio

L’attaccante della Nazionale italiana potrebbe lasciare la Fiorentina prima della fine della sessione estiva di calciomercato, nonostante abbia un contratto in scaden nel giugno 2029. La decisione di cambiare squadra si fa sempre più concreta, anche se non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nei prossimi giorni.

Altro colpo di scena per quanto concerne il futuro dell’attaccante della Nazionale italiana, ecco la situazione. Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2029, Moise Kean potrebbe davvero dire addio alla Fiorentina nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante della Nazionale italiana, infatti, è finito nel mirino di diverse compagini, tra cui il Como di Fabregas che lo segue con grandissima attenzione. Kean (AnsaFoto) – Calciomercato.it A confermare il probabile addio del calciatore è adesso l’allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine dell’amichevole contro il Gubbio: “ Sono davvero felice di ritrovare Moise dopo diversi anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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