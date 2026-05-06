L’attaccante sta gradualmente riprendendo l’attività dopo l’infortunio subito in passato. La sua condizione sembra migliorare e si avvicina il momento del ritorno in campo. La Fiorentina, squadra con cui si sta allenando, monitora attentamente i progressi, mentre la Juventus potrebbe essere la prossima avversaria in cui potrebbe scendere in campo. Dalla sessione di allenamento arrivano indicazioni positive sulla sua salute, anche se si mantiene cautela.

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© Calcionews24.com - Infortunio Kean, rientro sempre più vicino: c’è la Juve come possibile partita del ritorno in campo

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