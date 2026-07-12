Fiorentina Gosens sempre più vicino all' addio | c' è lo Schalke

Robin Gosens non ha preso parte al ritiro estivo della Fiorentina, segnando un possibile addio alla squadra. La società ha deciso di separarsi dal giocatore e di mettere in vendita il terzino tedesco. Secondo fonti locali, questa scelta indica una volontà di lasciare andare Gosens, che potrebbe trasferirsi allo Schalke. La decisione di escluderlo dalla lista dei convocati suggerisce un cambiamento nelle strategie del club riguardo al giocatore.

Il futuro di Robin Gosens sembra sempre più lontano da Firenze, come dimostrato dalla sua assenza nella lista dei convocati per il ritiro estivo. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina ha deciso di separarsi dal terzino tedesco ed è pronta a metterlo sul mercato. Il contratto dell'ex Atalanta scade nel 2028 e lo Schalke 04 vuole riportarlo in Germania. In questi giorni, comunque, Gosens è al Viola Park per svolgere delle sessioni di allenamento individuale e farsi trovare preparato alle offerte che arriveranno., Arrivato alla Fiorentina nel 2024, il classe '94 ha collezionato 12 gol e 13 assist in 77 presenze.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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