A quasi un anno dalla morte di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli rivela di aver desiderato un figlio con lui, ma il loro piano non si è realizzato. La cantante racconta il dolore mai superato legato a quella perdita e al rapporto con l’ex presentatore. Ricciarelli non ha fornito dettagli sulla loro relazione, limitandosi a parlare del legame che li ha uniti e del vuoto lasciato dalla scomparsa di Baudo.

A quasi un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli torna a parlare dell’uomo che ha segnato una parte fondamentale della sua vita. Ospite di Monica Setta nel programma "Storie di donne al bivio" su Rai2, la soprano ha ripercorso la lunga storia d’amore con il celebre conduttore, tra ricordi, rimpianti e una ferita che non si è mai rimarginata: quella della maternità mancata. "Pippo è ancora e sempre sarà mio marito nel mio cuore", ha confidato Ricciarelli durante l’intervista, spiegando come il legame con Baudo sia rimasto vivo nonostante la fine del matrimonio. Una storia importante, durata diciotto anni, che però non è riuscita a resistere al tempo e alle incomprensioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Katia Ricciarelli, il dolore mai superato: "Con Pippo Baudo volevamo un figlio, ma il destino ci ha fermati"

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