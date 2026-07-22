Katia Ricciarelli ha rivelato di aver ricorso alla procreazione medicalmente assistita per avere un figlio con Pippo Baudo. La cantante ha fatto questa confessione durante la trasmissione Rai “Storie al bivio”. Ricciarelli ha anche parlato dell’ex marito e delle ragioni che hanno portato alla fine del loro matrimonio. La cantante non ha fornito dettagli aggiuntivi su altre circostanze legate alla decisione.

Katia Ricciarelli, ospite del programma Rai “Storie al bivio”, è tornata a parlare dell’ex marito Pippo Baudo e delle cause che hanno portato il loro matrimonio al capolinea. Inoltre, per la prima volta, ha raccontato di aver provato ad avere un figlio con il conduttore attraverso la PMA, la procreazione medicalmente assistita, ma che il trattamento non le diede il risultato sperato. Katia Ricciarelli a Storie al Bivio: “Con Pippo Baudo non c’era dialogo” Le nozze tra Ricciarelli e Baudo furono celebrate il 18 gennaio del 1986 a Militello in Val di Catania, paese natale del conduttore. La separazione avvenne nel 2004, tre anni dopo ci fu il divorzio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Katia Ricciarelli ricorse alla PMA per avere un figlio con Pippo Baudo, la rivelazione della cantante

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