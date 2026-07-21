Storie al bivio di sera torna martedì 21 luglio, con un nuovo appuntamento in prima serata su Rai 2. Come di consueto il programma condotto da Monica Setta propone una serata in cui trovano spazio racconti legati agli affetti, ai rapporti di coppia, alla famiglia e alle scelte che hanno segnato il percorso personale degli ospiti. Le interviste agli ospiti affrontano temi molto diversi tra loro, dai grandi amori del passato alle esperienze più intime, alternando testimonianze che mettono al centro episodi poco conosciuti e ricordi raccontati direttamente dai protagonisti. Gli ospiti della puntata del 21 luglio. La puntata del 21 luglio di Storie al bivio di sera riunisce personaggi provenienti da ambiti diversi, ciascuno con una storia personale da raccontare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Storie al bivio di sera, gli ospiti del 21 luglio: Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo e del figlio mai nato

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Storie al bivio di sera Valeria Marini e altri ospiti in studio

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