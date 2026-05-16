La squadra di calcio ha vinto lo scudetto e sono stati annunciati i dettagli delle celebrazioni. La festa inizierà allo stadio San Siro, dove sono previste varie attività per i tifosi. Successivamente, il corteo si sposterà verso il centro della città, con una sosta prevista al Duomo. È stato anche organizzato un evento privato presso un’arena cittadina, riservato a un pubblico selezionato. La giornata sarà caratterizzata da momenti di intrattenimento e festeggiamenti pubblici.

Inter News 24 Scudetto Inter, il programma della storica giornata nerazzurra tra lo show per i tifosi e l’evento privato all’Arena. Quella di domenica sarà per gli interisti « una giornata infinita ». È l’avviso della Gazzetta dello Sport che fa una sinossi sugli impegni di giornata che vedranno partire il primo evento alle 12.30 a San Siro: «Scudetto e Coppa Italia saranno celebrati sul terreno verde e con una cornice di pubblico di quelle da grande, grandissima, occasione. E via così allo show pre gara. Un’ora di spettacolo durante la quale i giocatori verranno chiamati in campo uno ad uno per prendersi l’abbraccio dello stadio ». A condurre lo «speciale pre» saranno Elenoire Casalegno e Daniele Battaglia « e con loro prenderanno parte alla festa in campo anche Luca Ravenna, Nicola Savino, Il Pagante. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto Inter, ecco il programma per la festa nerazzurra: da San Siro fino al Duomo. Tutti i dettagli e le tappe

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