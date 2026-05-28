L’Inter sta valutando tre possibili acquisti per la difesa, in vista dell’addio di Acerbi. La società sta analizzando diverse opzioni per rinforzare il reparto arretrato. La decisione finale sarà presa nei prossimi giorni, con l’obiettivo di sostituire l’ex pilastro della retroguardia. La rosa nerazzurra si prepara a una fase di rinnovamento nel settore difensivo.

L’ Inter si appresta a gestire una delicata transizione nel proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione, pianificando l’addio di Francesco Acerbi dopo anni vissuti da autentico pilastro della retroguardia. Il difensore centrale, che ha trovato pochissimo spazio sotto la guida tecnica di Cristian Chivu ma è stato un protagonista assoluto nei successi nerazzurri con Simone Inzaghi, paga inevitabilmente il fattore anagrafico, diventato ormai impossibile da ignorare per i vertici societari nonostante lo spessore delle sue prestazioni, caratterizzate da innumerevoli salvataggi e marcature decisive sui più pericolosi attaccanti continentali. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter si prepara al dopo Francesco Acerbi: tre piste sul tavolo per ridisegnare la difesa nerazzurra

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L'Inter si prepara per la nuova stagione aggiornamenti su Bonny, Acerbi e de Vrij

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