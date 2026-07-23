Vacanze in Salento per Karl Urban, tra mare, specialità gastronomiche e feste patronali. Con la colonna sonora di "We have all the time in the world" di Louis Armstrong e la didascalia "Amore" seguita dalla bandiera italiana e da un cuoricino, l’attore neozelandese posta una galleria di immagini che documentano la sua vacanza in Salento. Si riconoscono Tricase Porto, la Festa di Santa Domenica a Scorrano (che trasforma il borgo nella capitale delle luminarie) e Castro Marina, locali tipici e riconoscibili del litorale salentino e momenti di relax a base di spritz, orecchiette fatte a mano e pucce farcite. L’attore, diventato famoso per... 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Karl Urban, il Billy Butcher di "The Boys" sceglie il Salento per le sue vacanze: da Tricase a Castro, ecco le località che ha scelto

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Karl Urban's favourite Billy Butcher quotes.

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