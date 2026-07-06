michael jordan ha scelto capri le sue vacanze in italia con la moglie la modella yvette prieto

Notizia in breve

Michael Jordan si trova a Capri con la moglie, Yvette Prieto, e è stato visto mentre si trovava nella Piazzetta del centro dell’isola. La coppia ha trascorso del tempo in un locale pubblico, consumando un aperitivo. La presenza dell’ex campione di basket nella località è stata confermata da testimoni e da alcune fotografie pubblicate sui social. Jordan e la moglie sono in Italia per le vacanze e si sono spostati nell’isola durante il loro soggiorno nel paese.