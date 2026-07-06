Michael Jordan ha scelto Capri le sue vacanze in Italia con la moglie la modella Yvette Prieto
Michael Jordan si trova a Capri con la moglie, Yvette Prieto, e è stato visto mentre si trovava nella Piazzetta del centro dell’isola. La coppia ha trascorso del tempo in un locale pubblico, consumando un aperitivo. La presenza dell’ex campione di basket nella località è stata confermata da testimoni e da alcune fotografie pubblicate sui social. Jordan e la moglie sono in Italia per le vacanze e si sono spostati nell’isola durante il loro soggiorno nel paese.
C apri, 6 lug. (askanews) – Aperitivo nella Piazzetta di Capri per Michael Jordan che sta passando le sue vacanze in Italia con la moglie, la modella Yvette Prieto. Cappellino, maglietta e pantaloncini, l’ex campione Nba nella storia del basket, vincitore di 6 titoli con i Chicago Bulls, ha passeggiato mano nella mano con la moglie per il centro dell’isola. Poi la coppia si è seduta al tavolino di un bar per un aperitivo. Jordan ha poi lasciato Capri, ma la vacanza non è finita: lui e la moglie si sono imbarcati su un lussuoso yacht per dirigersi ad Amalfi. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Le vacanze italiane di Michael Jordan a Capri, passeggiata e aperitivo in piazzetta iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Michael Jordan è in vacanza a Capri insieme alla moglie Yvette Prieto. La leggenda del basket Nba è stata avvistata mentre passeggiava nella Piazzetta, mano nella mano con la consorte, attirando la curiosità di residenti e turisti. La giornata è prosegu x.com
Quando pensate di non farcela, ricordatevi che anche Michael Jordan fu scelto dai Chicago Bulls alla terza chiamata. Buongiorno. facebook
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