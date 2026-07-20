A Tricase, nel Salento, il mare si conferma tra le mete più frequentate dai turisti italiani. La località è scelta da chi cerca divertimento, momenti in famiglia o semplicemente un luogo per rilassarsi. La Puglia si conferma come destinazione preferita per chi desidera rallentare i ritmi e trovare tranquillità durante le vacanze estive.

C'è chi sceglie il mare per divertirsi, chi per stare con la famiglia e chi, semplicemente, per staccare la spina. E per gli italiani il luogo ideale dove rallentare i ritmi e ritrovare un po' di tranquillità ha ormai un indirizzo preciso: la Puglia. È quanto emerge dal rapporto "Panorama Turismo – Mare Italia 2026" dell'Osservatorio Italiano JFC, che ogni anno fotografa le preferenze dei turisti italiani sulle principali destinazioni balneari del Paese. La regione si conferma tra le protagoniste dell'estate italiana, conquistando il quarto posto nella classifica generale delle regioni di mare con 1.738 voti. Un risultato... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Mare, la Puglia tra le località più gettonate. E la meta più rilassante è nel Salento, a Tricase

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