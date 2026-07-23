Juventus-Vlahovic una storia infinita | il serbo apre al rientro

Dusan Vlahovic ha aperto alla possibilità di tornare alla Juventus, dopo che il suo contratto è scaduto il 30 giugno scorso. La trattativa tra il giocatore e il club sembrava conclusa, con le strade che si erano separate. Tuttavia, le dinamiche del mercato cambiano rapidamente e ora si registra un possibile ripensamento. La questione resta aperta, senza conferme ufficiali, e le trattative potrebbero evolversi nei prossimi giorni.

Il mercato è fatto di svolte improvvise, ripensamenti e scenari destinati a cambiare nel giro di pochi giorni. Dopo la scadenza del contratto del 30 giugno scorso, le strade tra la Juventus e Dusan Vlahovic sembravano destinate a dividersi. Invece, tra i bianconeri ed il centravanti, secondo quanto riportato da Tuttosport, è iniziata un’ operazione di avvicinamento per verificare le possibilità di un clamoroso ritorno. Carnevali e Massara sono al lavoro per dare i rinforzi che Luciano Spalletti si aspetta viste le poche alternative a disposizione nel reparto offensivo. Le richieste di Vlahovic: il bonus alla firma. L’ex Fiorentina ha ufficialmente aperto la porta ad un ritorno a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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VLAHOVIC LASCIA LA JUVE! ECCO DOVE ANDRÀ IL BOMBER SERBO

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