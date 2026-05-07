Juventus Vlahovic congela il rinnovo | il serbo aspetta una big d’Europa E il Milan …

Dusan Vlahovic, attaccante serbo nato nel 2000 e attualmente alla Juventus, ha deciso di interrompere le trattative per il rinnovo del contratto con il club torinese. Secondo le fonti, il giocatore sta aspettando offerte da alcune grandi squadre europee prima di prendere una decisione definitiva. La situazione ha attirato l’attenzione di altri club, tra cui il Milan, interessato a monitorare lo sviluppo della situazione.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo in scadenza di contratto con la Juventus e, da tempo, obiettivo di calciomercato del Milan. Da qualche settimana, infatti, il club di Corso Galileo Ferraris e l'entourage del giocatore, specialmente suo padre Milos, stanno trattando il rinnovo del contratto, ma ancora non sono giunti a dama. Anzi, secondo la 'rosea' sul rinnovo, ora, sarebbe sceso il gelo. Vlahovic, infatti, è consapevole di poter trovare top club che possono offrirgli uno stipendio più alto di quello che gli ha proposto la Juventus e che per ottenere offerte concrete servirà soltanto un po' di tempo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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