Juventus Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

Orazio Accomando ha commentato sulla possibile decisione di Vlahovic di contattare Spalletti, lasciando intendere che il calciatore potrebbe aver cambiato atteggiamento nei confronti della Juventus. Non ci sono conferme ufficiali sulle intenzioni dell’attaccante o su eventuali sviluppi nei rapporti con la società. La situazione rimane da monitorare, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili al momento.

Orazio Accomando ci spiega se il serbo ha deciso di tornare sui suoi passi e provare a ricucire il rapporto con i bianconeri. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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ECCOLI AL CITOFONO, SPALLETTI ACCONTENTATO!

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