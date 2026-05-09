Spalletti ecco di nuovo Vlahovic! Le probabili formazioni di Lecce-Juventus
Domani si affrontano Lecce e Juventus in una partita che assume un ruolo importante per entrambe le squadre. Spalletti, alla guida dei bianconeri, può contare di nuovo su Vlahovic, mentre Di Francesco cerca punti utili per la salvezza. Le formazioni probabili sono al centro dell’attenzione, con le formazioni che si preparano a scendere in campo in una sfida decisiva per i rispettivi obiettivi.
Una sfida fondamentale, per motivi diversi: da una parte Luciano Spalletti che si gioca il tutto per tutto per la corsa Champions, dall'altra Eusebio Di Francesco che si concentra sullo sprint finale per la salvezza. Ecco le scelte dei due allenatori di Lecce e Juventus.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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