Juventus a Lecce con delle novità in attacco | Spalletti tentato dal duo Yildiz-Vlahovic

Da gazzetta.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si prepara a affrontare la trasferta di Lecce con alcune novità in attacco. Tutti i giocatori d’attacco sono a disposizione del tecnico, che sta valutando diverse opzioni per la formazione. Tra le possibili scelte, spunta il duo formato da Yildiz e Vlahovic, che potrebbe essere confermato o inserito dall’inizio. La partita è considerata decisiva per il percorso in Champions League.

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Quando la Juventus atterra dalle parti di Via del Mare si porta a casa qualcosa di buono: l’ultimo rovescio bianconero a Lecce è di quindici stagioni fa, da allora sei successi e tre pari. Atterrare in Salento, stavolta, vale oro perché – domani sera – Luciano Spalletti e i suoi ragazzi dovranno inseguire il bottino come unica ragione del viaggio altrimenti, al risveglio, la Champions potrebbe essere una (quasi) chimera: la missione, tale deve essere considerata, è di quelle senza appello. Dentro ogni passaggio o scatto ci sarà il peso dei numeri, e non solo della classifica: saltare un giro di Champions potrebbe far saltare il banco sul...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Juventus, a Lecce con delle novità in attacco: Spalletti tentato dal duo Yildiz-Vlahovic

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