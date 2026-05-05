Nella partita più recente, la Folgore Caratese ha battuto il Sondrio con un punteggio di 5-1. La squadra ora si prepara a concentrarsi sulla fase finale del torneo nazionale, mentre si attendono le prossime sfide contro i principali rivali per la conquista dello scudetto. La competizione prosegue con le squadre impegnate in incontri decisivi per la classifica.

? Cosa scoprirai Chi sono i rivali che ostacoleranno la corsa allo scudetto?. Come si svolgerà la fase finale del torneo nazionale?. Quali squadre si affronteranno nei playout per la salvezza?. Perché il regolamento della finale è ancora incerto?.? In Breve Marcatori della vittoria: Pino, Gjonaj, Tremolada, Ganbino e Forchignone.. Triangolare scudetto con Vado e Treviso dalle semifinali tra 24 e 31 maggio.. Possibile finale unica il 6 giugno o andata e ritorno dal 3 al 7 giugno.. Playout per la salvezza tra Breno-Pavia e Castellanzese-Varesina.. La Folgore Caratese ha travolto il Sondrio per 5-1 sabato sera, sancendo la fine di un campionato che vede i ragazzi pronti a sfidare il Vado e il Treviso per il titolo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Folgore Caratese travolge il Sondrio 5-1: ora punta allo scudetto

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