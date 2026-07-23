La Juventus ha ottenuto circa 23 milioni di euro dalle cessioni dei giocatori della sua squadra riserve, Juventus Next Gen, nel corso dell'ultimo anno. Questa cifra rappresenta una parte significativa delle entrate generate dalle vendite di giovani talenti. I trasferimenti sono stati effettuati a club di vari paesi, contribuendo a migliorare la situazione finanziaria della società. La strategia di valorizzare i giovani continua a portare benefici economici per il club.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, i giovani bianconeri si stanno confermando anche una grande occasione per produrre le plusvalenze e tenere in ordine i conti. La Juventus Next Gen rappresenta uno dei progetti più lungimiranti del calcio italiano. Nata nel 2018 come sezione Under 23, la seconda squadra bianconera è stata concepita per consentire ai giovani del vivaio di crescere internamente nel professionismo della Serie C. Se da un lato una nicchia di talenti è riuscita a esordire in prima squadra per affermarsi ad alti livelli (come Yildiz all’Allianz Stadium o Miretti ), dall’altro la necessità di riequilibrare la gestione economico-finanziaria ha spinto il club a sacrificare diversi pezzi pregiati sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, i giovani bianconeri sono oro per le casse del club: ecco quanto la Vecchia Signora ha guadagnato con le cessioni

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JUVENTUS NEXT GEN miniera doro: CHI SALE in Prima squadra e quali SORPRESE la prossima stagione

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