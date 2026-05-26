Nell’ultima giornata della Serie A 20252026, il secondo posto ha portato al Napoli un premio di circa 15 milioni di euro. Gli altri club hanno ricevuto somme variabili in base alla posizione finale, con il primo classificato che ha ottenuto circa 20 milioni. La Lega ha distribuito complessivamente 100 milioni di euro tra le squadre in base agli piazzamenti finali.

? In Sintesi L’ultima giornata della Serie A 20252026 ha definito la ripartizione del tesoretto da 100 milioni di euro messo a disposizione dalla Lega per i piazzamenti in classifica. Secondo i dati ufficiali riportati da Calcio e Finanza, il Napoli ha incassato 13,2 milioni di euro grazie alla conquista del secondo posto, piazzandosi alle spalle dell’ Inter campione d’Italia (15,7 milioni). Il turno finale ha sancito il disastro economico di Juventus (6,9 milioni) e Milan (8,1 milioni), superate in volata da Roma e Como nella corsa alla Champions League. Tuttavia, il dato più clamoroso riguarda il “paracadute” per la Serie B: il Verona, retrocesso da diciannovesimo, incasserà ben 25 milioni di euro, una cifra paradossalmente superiore a quella percepita dall’Inter per aver vinto lo Scudetto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Quanto ha guadagnato il Napoli con il secondo posto in serie A e quanto hanno guadagnato gli altri club?

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Napoli-Roma 2-2 Un punto per difendere il terzo posto e piazzamento champions

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