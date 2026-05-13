L'Inter punta anche sui ritorni economici di un possibile successo in finale, considerando il valore che questa vittoria avrebbe per le casse del club. Oltre al prestigio sportivo, l'obiettivo di conquistare il doppio titolo si tradurrebbe in un incremento di circa sette milioni di euro. La partita rappresenta quindi non solo un traguardo sportivo, ma anche un'opportunità finanziaria significativa per la società.

Oltre il doblete. Oltre la possibilità e la voglia matta di celebrare a Milano, domenica, la conquista di due coppe. Al di là di tutto questo e del prestigio dell’accoppiata scudetto-Coppa Italia c’è lo spessore economico di questa doppietta interna. E nello specifico, quest’anno, quanto vale (varrebbe) per l’Inter questo potenziale doppio colpo? Il ventunesimo tricolore garantisce al club nerazzurro una cifra intorno ai 19 milioni per il piazzamento al primo posto della classifica che lieviterà fino a raggiungere gli 86 totali di proventi dalla Serie A secondo le stime di Gazzetta. Un numero di poco superiore rispetto a quello con cui i nerazzurri hanno chiuso la passata stagione (84 milioni) in cui si sono classificati secondi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, il doblete è un obiettivo anche economico: ecco quanto vale per le casse del club

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