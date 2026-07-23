Luciano Spalletti ha commentato che molti giocatori della Juventus potrebbero lasciare la squadra. La squadra sta lavorando alla formazione per la prossima stagione, ma il gruppo resta molto numeroso e questa situazione sta influenzando il processo di riorganizzazione.

La Juventus è impegnata nella costruzione della squadra in vista della prossima stagione, ma il lavoro di Luciano Spalletti è condizionato da un gruppo ancora particolarmente numeroso. Una situazione che sta creando tensione anche durante gli allenamenti. Troppi esuberi: la rosa ampia rallenta il lavoro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti avrebbe avuto un duro sfogo durante la seduta di allenamento odierna. Rivolgendosi alla squadra, il tecnico avrebbe pronunciato parole molto dirette:” Ragazzi, cambiate passo! Io resterò qui ma molti di voi andranno via! ” Un messaggio che fotografa il momento dei bianconeri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, lo sfogo di Spalletti:”Cambiate passo, molti di voi andranno via”

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Il lato OSCURO di Spalletti (quello che non ti dicono)

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