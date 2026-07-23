Juventus accordo con bet365 Scores | dettagli e obiettivi della nuova partnership

La Juventus ha annunciato di aver stretto un accordo con bet365 Scores, una piattaforma di scommesse sportive. La partnership prevede la collaborazione tra le due parti, anche se i dettagli economici e le modalità operative non sono stati ancora comunicati. La notizia è stata diffusa attraverso il sito ufficiale del club, senza ulteriori specifiche sui termini dell’accordo o sugli obiettivi futuri.

La Juventus ha ufficializzato una nuova collaborazione commerciale con bet365 Scores. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato sul sito ufficiale del club bianconero. Si tratta di un’intesa che mira a rafforzare i coinvolgimento dei tifosi attraverso contenuti, statistiche e aggiornamenti dedicati. Cos’è bet365 Scores. La prima cosa da chiarire è che bet356 Scores non coincide con l’intera realtà bet365; quest’ultima, infatti, è conosciuta a livello internazionale per le scommesse sportive, mentre bet365 Scores un’applicazione indipendente dedicata all’ informazione calcistica e sportiva. La piattaforma offre diversi strumenti necessari per capire le competizioni nazionali e internazionali: statistiche, classifiche e calendari aggiornati e notifiche personalizzate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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