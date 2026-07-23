La Juventus sta valutando un nuovo centrocampista brasiliano, con l’obiettivo di rinforzare il reparto. Oltre alla trattativa con il calciatore ivoriano, rimasta aperta, i bianconeri stanno monitorando anche un altro centrocampista di nazionalità brasiliana. Le cifre dell’operazione non sono state rese note. La società continua a lavorare sul mercato per trovare il profilo più adatto alle esigenze di mister Spalletti.

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato e pronti a regalare a Spalletti un nuovo interprete di centrocampo. La pista che porta a Franck Kessie rimane calda, ma la Juventus sta seguendo con grande attenzione anche un altro centrocampista. Si tratta di André Luiz Santos Dias, classe 2006 di proprietà del Corinthians di cui si dice un gran bene in patria. André (Instagram) – Calciomercato.it Carnevali e Massara avrebbero intenzione di accelerare subito per provare ad anticipare la concorrenza del Fenerbahce: secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sport Mediaset’, la società brasiliana chiederebbe 17-18 milioni per il 70% del cartellino di André con il restante 30% che andrebbe trattato con la famiglia del 20enne originario di São Paulo che ne detiene la proprietà. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, spunta un nome brasiliano per il centrocampo: le cifre

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