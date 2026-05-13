La Juventus continua a muoversi sul mercato in vista della stagione 20262027, con l’obiettivo di rafforzare l’organico. Tra le possibili scelte, sembra esserci un trequartista brasiliano che ha attirato l’attenzione della dirigenza. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi ufficiali, mentre le cifre della possibile operazione sono state rese note nelle ultime settimane. La società lavora per definire i dettagli dell’affare nei prossimi giorni.

Juve sempre molto attiva sul mercato in vista della stagione 20262027: ecco l’ultimissimo obiettivo. Cresce l’attesa in casa Juventus in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 12:30. Dopo il successo sul campo del Lecce, i bianconeri sono chiamati a vincere ancora per non compromettere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: il secondo posto del Napoli dista appena due punti, ma Yildiz e compagni devono guardarsi anche alle spalle dove ci sono Milan, Roma e Como attaccate. Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it Juve, però, concentrata anche sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Spalletti.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, piace un trequartista brasiliano: le cifre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ederson Juve, intesa totale tra il brasiliano e l’Atletico Madrid per questo contratto. Cifre e dettagli dell’accordodi Luca FiorettiEderson Juve, sfuma il grande colpo per il centrocampo a causa del forte inserimento degli spagnoli in questa complessa e lunga...

FC 26 SBC Flashback: Marquinhos (90) – Il Muro brasiliano con i piedi da trequartista!EA Sports celebra la carriera di Marquinhos con una versione Flashback che lo riporta ai suoi massimi livelli di velocità e lettura difensiva.

Temi più discussi: Spalletti e quella frase manco tanto sibillina che evoca Bernardo Silva alla Juve; Chi è Isaque, il gioiello dello Shakhtar che piace a Juventus, Inter, Milan e Roma: quanto vale, dove può andare; Brahim Diaz torna in Serie A, ma non al Milan! La Juve ci prova giocandosi la carta Yildiz; La Juve bussa a casa del Real Madrid per l'alternativa a Bernardo Silva.

Come secondo anno, verso un triplete in questa stagione, opinioni? reddit

Juventus, arriva il trequartista: affare da 50 milioni, Zhegrova nello scambio!Greenwood alla Juventus – La Juventus torna a muoversi sul mercato alla ricerca di un trequartista capace di cambiare passo. Un’esigenza evidenziata da Spalletti, che ora sembra avere un nome ben prec ... fantamaster.it

Juventus, Spalletti duro dopo il Verona: Buttato via tutto. Serve un trequartistaJuventus, Spalletti duro dopo il Verona: Buttato via tutto. Serve un trequartista Dopo il deludente 1-1 contro il Hellas Verona, il tecnico ... tuttojuve.com