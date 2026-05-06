Juve in cerca di rinforzi a centrocampo | spunta il nome di Lobotka

La Juventus sta valutando possibili acquisti per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di mercato. Tra i nomi circolati, uno in particolare ha attirato l’attenzione, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La società continua a monitorare diverse opzioni e trattative, senza aver ufficializzato ancora nessun accordo. La finestra di mercato rimane aperta e le prossime settimane potrebbero portare sviluppi concreti.

Una nuova suggestione di mercato. I bianconeri continuano a lavorare sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: cercare di aggiungere alla rosa quanta più qualità e quanta più duttilità possibile, per garantire all’allenatore Luciano Spalletti una squadra che possa tornare prossimamente a lottare quanto meno per lo Scudetto. Tricolore che oramai manca da Torino, sponda bianconera, da troppo tempo, più precisamente dalla stagione 20192020 quando a vincerlo fu l’attuale allenatore della Lazio Maurizio Sarri. Uno sguardo verso Napoli. Secondo quanto riportato precedentemente da Calciomercato.com, la Juventus starebbe pensando al centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka come possibile rinforzo per la zona centrale del rettangolo di gioco.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve in cerca di rinforzi a centrocampo: spunta il nome di Lobotka Notizie correlate Calciomercato Juventus, nuovo innesto a centrocampo: spunta il nome di JashariLa Juventus mette gli occhi su Ardon Jashari, attuale centrocampista del Milan, che sta trovando poco spazio nella rosa di Allegri. Calciomercato Juve, segnale Napoli: si cerca già il sostituto di Lobotkadi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, segnale Napoli: si cerca già il sostituto di Lobotka. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan e Juventus in cerca di gol: Allegri si affida a Leao, Spalletti dà fiducia a David; Juve, Spalletti cerca di 'ricaricare' la coppia Yildiz-Vlahovic; In Inghilterra sicuri: Alisson ha già detto sì alla Juve. Il Liverpool si infuria e pensa a Di Gregorio; Serie A Women | Napoli-Juventus | La partita. La Juve cerca un centrale di qualità: dal sogno Kim alle due occasioni dal CityI bianconeri vogliono un difensore bravo a costruire dal basso: tutti i nomi sondati. msn.com Juve, svolta a sinistra: El Karouani occasione concretaJuve su El Karouani: occasione a sinistra, Cambiaso in bilico e Cabal verso l’addio. Strategia bianconera tra mercato e futuro. europacalcio.it Juventus News 24. . - facebook.com facebook #Juve, #Spalletti punta il #Lecce e la Champions: come stanno #Yildiz e #Thuram x.com