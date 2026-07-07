Il mercato delle squadre di calcio non si è ancora sbloccato, con meno di una settimana all'inizio delle competizioni. La Juventus ha molti esuberi tra i giocatori, ma poche certezze sul rafforzamento della rosa. L’allenatore aspetta l’arrivo di Kolo, mentre il direttore sportivo sta cercando di vendere alcuni calciatori per finanziare nuovi acquisti. La società lavora per formare un gruppo competitivo, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali sui movimenti di mercato.

Il mercato non decolla e tra meno di una settimana si riparte. La Juve si interroga sul futuro, Spalletti si chiede quale squadra avrà a disposizione e Carnevali lavora per regalargli un gruppo all'altezza della storia del club. Ci sono paradossi al momento inspiegabili, tra un centrocampo da sfoltire e un attacco da inventare., Il vuoto più grande, infatti, è davanti. Perso Vlahovic, è arrivato dal Genoa il 19enne Jeff Ekhator, che chiaramente non può essere il vero erede del serbo. Carnevali sta lavorando ai fianchi del Psg per portare a Torino Randal Kolo Muani in tempo per il raduno del 13 luglio. La missione, però, si fa ogni giorno più dura: i parigini aprono al prestito con diritto (che diventa obbligo a certe condizioni) ma non scendono dalla valutazione complessiva di 50 milioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Paradosso Juve: tanti esuberi e poche certezze. Spalletti aspetta Kolo ma Carnevali deve vendere

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