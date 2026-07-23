Judo i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo 2026 Lombardo e Parlati le punte azzurre
L’Italia ha annunciato i nomi dei judoka convocati per i Giochi del Mediterraneo 2026, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Federazione italiana di judo e dal Comitato olimpico nazionale. Tra i convocati, Lombardo e Parlati sono indicati come le punte azzurre della nazionale. La selezione si basa su criteri tecnici e risultati recenti, ma non sono ancora state rese note le liste ufficiali definitive. La partecipazione italiana sarà confermata con un comunicato ufficiale prossimo.
In attesa della comunicazione ufficiale della FIJLKAM e del CONI, prende forma il gruppo che rappresenterà l’Italia nel judo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Tra venerdì 28 e sabato 29 agosto andranno in scena le quattordici categorie di peso individuali, mentre domenica 30 agosto si terrà la prova a squadre sempre sul tatami del PalaWojtyla a Martina Franca. La direzione tecnica nazionale ha selezionato per le competizioni individuali Giulia Ghiglione (48 kg), Kenya Perna (52 kg), Michela Terranova (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Claudia Sperotti (78 kg), Asya Tavano (+78 kg) al femminile e Andrea Carlino (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Manuel Lombardo (73 kg), Manuel Parlati (81 kg), Christian Parlati (90 kg), Jean Carletti (100 kg), Kwadjo Anani (+100 kg) nel settore maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
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JUDO - CAMPIONATO ITALIANO CADETTI A2 2026 - Maschile - Tatami 3
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