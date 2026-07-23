Judo i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo 2026 Lombardo e Parlati le punte azzurre

Notizia in breve

L’Italia ha annunciato i nomi dei judoka convocati per i Giochi del Mediterraneo 2026, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Federazione italiana di judo e dal Comitato olimpico nazionale. Tra i convocati, Lombardo e Parlati sono indicati come le punte azzurre della nazionale. La selezione si basa su criteri tecnici e risultati recenti, ma non sono ancora state rese note le liste ufficiali definitive. La partecipazione italiana sarà confermata con un comunicato ufficiale prossimo.