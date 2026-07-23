Jonas Vingegaard è stato sottoposto con successo a un intervento alla clavicola destra dopo la caduta che lo ha costretto al ritiro dal Tour de France 2026. L’atleta ha già iniziato la fase di riabilitazione, ma resta incertezza sulla possibilità di tornare in corsa per il finale di stagione. La sua stagione è ancora in bilico, e non si conoscono ancora i tempi di recupero completi.

La stagione di Jonas Vingegaard resta appesa a un filo. Dopo la caduta che lo ha costretto al ritiro dal Tour de France 2026, il due volte vincitore della Grande Boucle è stato operato con successo alla clavicola destra in Danimarca e ha già iniziato il percorso di riabilitazione. L’intervento, eseguito nella serata del 21 luglio, è perfettamente riuscito, ma sul prosieguo della sua annata agonistica non ci sono ancora certezze. L’incidente si era verificato durante la 15ª tappa, con arrivo sul Plateau de Solaison, quando Vingegaard era finito a terra a circa 20 chilometri dal traguardo dopo un errore di traiettoria all’interno del treno della Visma Lease a Bike. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard operato con successo: recupero avviato, ma resta il dubbio sul finale di stagione 2026

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Vingegaard Undergoes Successful Surgery After Tour de France Crash | Jadetimes

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