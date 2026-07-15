Pecco Bagnaia si è sottoposto a un intervento all’avambraccio destro a Modena. L’operazione è andata a buon fine. Sono stati definiti i tempi di recupero, con il pilota che punta a tornare in forma prima del Gran Premio di Silverstone, in programma dal 7 al 9 agosto.

Operazione riuscita per Pecco Bagnaia, che nel pomeriggio di oggi si è sottoposto a un intervento all'avambraccio destro a Modena. L'obiettivo del pilota della Ducati è quello di farsi trovare pronto dopo la pausa estiva, in particolare per il Gran Premio di Silverstone, in programma dal 7 al 9 agosto., Stesso obiettivo che si è dato il suo futuro compagno in Aprilia, Marco Bezzecchi, operato alla clavicola dopo la frattura al GP di Germania., Il comunicato ufficiale della Ducati:, "Francesco Bagnaia è stato sottoposto con successo nel pomeriggio di oggi a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Bagnaia operato con successo all'avambraccio. Definiti i tempi di recupero

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