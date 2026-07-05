Nella seconda tappa del Tour de France 2026, lunga 168 chilometri e conclusasi a Barcellona, Jonas Vingegaard mantiene la maglia gialla. La corsa, partita da Tarragona, ha visto avvicinarsi a pochi secondi lo sloveno, che si trova ora a breve distanza in classifica generale. Entrambi i ciclisti sono ancora in corsa per la vittoria finale, con la maglia gialla ancora al portoghese. La tappa si è svolta senza modifiche alla classifica generale, con Vingegaard ancora in testa.

La conclusione della seconda tappa del Tour de France 2026 di ciclismo su strada, ancora tutta in territorio spagnolo, con partenza da Tarragona ed arrivo a Barcellona d opo 168.5 km, non ha fatto cambiare padrone alla maglia gialla, che identifica tra tutti i corridori il leader della classifica generale, rimasta sulle spalle del danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) con gli abbuoni si porta in seconda posizione a soli 6? dalla vetta, così come accorcia anche il belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), terzo sia di tappa che nella generale, a 15?, infine il vincitore odierno, il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) si porta in quarta posizione a 16?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, seconda tappa: Jonas Vingegaard resta in giallo, ma Pogacar si avvicina

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Tour de France 2026 Top 5 Favourites: Tadej Pogacar vs Jonas Vingegaard Again

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