Jannik Sinner sarà disponibile per due giorni su una nave da crociera | incontrarlo avrà un prezzo

Jannik Sinner sarà presente a bordo di una nave da crociera per due giorni. Durante questo periodo, si terrà un evento benefico al quale gli ospiti potranno partecipare incontrandolo di persona. Per partecipare, sarà richiesto un pagamento significativo. La presenza del tennista si inserisce in un'iniziativa di raccolta fondi, con ingressi a pagamento. La partecipazione all’evento è riservata a chi effettua il versamento richiesto.

Jannik Sinner per due giorni sarà a bordo di una nave da crociera. Gli ospiti avranno la possibilità di incontrarlo in un evento benefico, ma dovranno pagare una cifra importante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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