Nuovo focolaio su una nave da crociera Un morto e 1700 isolati

Su una nave da crociera si è sviluppato un focolaio di malattia, con un morto e circa 1.700 persone attualmente in isolamento a bordo. Le rotte di un viaggio che prometteva svago e relax si sono trasformate in un’area di attesa e restrizioni, dove i passeggeri si trovano bloccati, senza poter scendere dalla nave. La situazione ha generato preoccupazioni e tensioni tra i presenti.

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