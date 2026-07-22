Jannik Sinner ospite di lusso su una nave da crociera! Date tragitto e prezzo

Jannik Sinner sta trascorrendo tre settimane di vacanza tra Wimbledon e l’ATP Masters 1000 di Montreal. Secondo fonti, per due giorni si trova a bordo della nave da crociera Explora III. La nave percorre il Mar Mediterraneo, partendo da una città portuale e facendo tappe in diverse località. Il prezzo del biglietto non è stato reso noto. Sinner ha scelto questa modalità per rilassarsi prima di tornare in campo.

Jannik Sinner si sta godendo tre settimane di vacanza tra la fine di Wimbledon e l’inizio dell’ATP Masters 1000 di Montreal: secondo quanto riportato da “ Il Tennis Italiano “, per due giorni l’azzurro sarà a bordo della nave da crociera Explora III. L’azzurro sarà presente sulla nave, assieme al suo staff, venerdì 24 e sabato 25 luglio: l’intera crociera, invece, terminerà mercoledì 29 luglio e, dopo essere iniziata a Genova, toccherà Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche e Livorno, e poi si concluderà a Civitavecchia, per un costo base di 6800 €. In una delle due serate in cui sarà presente Jannik Sinner, inoltre, si terrà un evento di gala a sostegno della Fondazione del tennista italiano: ci sarà la possibilità di incontrare l’azzurro donando in beneficenza 750 euro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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