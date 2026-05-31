Laila Hasanovic ha assistito di nascosto a un match di Jannik Sinner, senza apparire pubblicamente. La donna ha mostrato il suo sostegno attraverso un gesto privato, senza rivelarlo sui social o in pubblico. La coppia mantiene una relazione discreta e non si sono mai esposti ufficialmente sui dettagli della loro storia.

Laila Hasanovic innamoratissima di Jannik Sinner. La riprova? L'ultimo gesto in gran segreto a favore del tennista. Stando a quanto rivelato dall'hairstylist italiano, Andrea Borrelli - a cui la modella danese si è affidata - la ragazza gli avrebbe chiesto "come si dice in italiano 'andiamo a cena’?" e, dopo la risposta di Borrelli ha esclamato un genuino: "È così difficile l’italiano!" Certo, partendo dal danese non deve essere semplice imparare la lingua di Dante e di Sinner, ma questo commento spontaneo racconta molto altro, ovvero quanto la bella Laila sia ormai completamente coinvolta dalla storia d’amore con Jannik. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47962620 Insomma, sembra che Laila stia provando a imparare, in gran segreto (sostengono alcuni), la lingua del tennista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il retroscena sulla fidanzata Laila: "Lo fa in segreto"

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