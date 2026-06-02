I segreti della generazione d' oro che Velasco ha reso imbattibile

La stagione della nazionale di pallavolo è ripresa con l'inizio della VNL, competizione internazionale a cui partecipa la squadra che ha vinto Olimpiadi e Mondiali negli ultimi due anni. La squadra si presenta con una serie di giocatori considerati fondamentali per la loro imbattibilità. La competizione coinvolge squadre di diversi paesi e prosegue fino all’estate, con partite che si svolgono in varie città.

Rieccole. Le temperature sono già bollenti e il programma estivo è fitto di impegni ma la maglia azzurra ormai per gli appassionati di volley femminile equivale a grandi soddisfazioni: campionesse olimpiche e campionesse mondiali con una striscia positiva di 36 vittorie consecutive. E quest’anno in palio c’è l’Europeo. Oltre allo stimolo di completare un bis epocale c’è anche il non secondario obiettivo di Los Angeles 2028. Eh già perché stavolta il primo posto vorrà dire qualificazione assicurata ai Giochi Olimpici (anche se è obiettivamente difficile pensare che le azzurre non si qualifichino per ranking). Si riparte dunque dalla Nations League (mercoledi 3 prima gara in Brasile), di cui l’Italia femminile detiene il titolo da due anni consecutivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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