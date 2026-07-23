Un progetto umanitario tra slancio utopico e cruda realtà. A partire dal 27 luglio, il catalogo di Netflix si arricchisce di un’opera di profondo valore documentale e sociale: Iuventa, diretto da Michele Cinque. Il documentario ripercorre la complessa e intensa parabola dell’omonima nave umanitaria gestita dalla ONG tedesca Jugend Rettet, fondata nel 2015 da un gruppo di giovanissimi attivisti berlinesi guidati dal diciannovenne Jakob Schoen. L’operazione marittima, attiva tra il luglio del 2016 e l’agosto del 2017, è riuscita a trarre in salvo circa 23.000 persone nel Mediterraneo, diventando un simbolo operativo e politico di prim’ordine. L’opera cinematografica non si limita a registrare i fatti, ma si inserisce in un dibattito molto più ampio che tocca il diritto internazionale e la gestione dei flussi migratori. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Iuventa: il documentario di Michele Cinque sbarca su Netflix

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