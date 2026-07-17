E ora le Ong sbarcano su Netflix con il film sulla Iuventa
Le Ong ora sbarcano su Netflix: da oggi, anche in Italia, è disponibile sulla piattaforma di streaming "23.000 vite", un film incentrato sulle vicende dell’equipaggio della Iuventa, la nave battente bandiera dei Paesi Bassi gestita dell’organizzazione non governativa tedesca “Jugend Rettet”, sequestrata a Trapani nel 2017. La pellicola, presentata in anteprima al Deutsches Theater di Monaco, sposa senza riserve le tesi degli attivisti, dipingendo le istituzioni giudiziarie italiane e di frontiera sotto una luce apertamente ostile. Infatti, nel film l’Italia viene descritta come il motore di una campagna di persecuzione e ostruzionismo contro... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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