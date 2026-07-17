E ora le Ong sbarcano su Netflix con il film sulla Iuventa

Da ilgiornale.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le Ong ora sbarcano su Netflix: da oggi, anche in Italia, è disponibile sulla piattaforma di streaming "23.000 vite", un film incentrato sulle vicende dell’equipaggio della Iuventa, la nave battente bandiera dei Paesi Bassi gestita dell’organizzazione non governativa tedesca “Jugend Rettet”, sequestrata a Trapani nel 2017. La pellicola, presentata in anteprima al Deutsches Theater di Monaco, sposa senza riserve le tesi degli attivisti, dipingendo le istituzioni giudiziarie italiane e di frontiera sotto una luce apertamente ostile. Infatti, nel film l’Italia viene descritta come il motore di una campagna di persecuzione e ostruzionismo contro... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

e ora le ong sbarcano su netflix con il film sulla iuventa
© Ilgiornale.it - E ora le Ong sbarcano su Netflix con il film sulla Iuventa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ‘23.000 vite’ esce il 17 luglio su Netflix: la storia dell’ONG Jugend Rettet tratta dal documentario “Iuventa” di Michele Cinque

Gioia mia, su Netflix il film con Aurora QuattrocchiSu Netflix è disponibile il film con Aurora Quattrocchi, che racconta la storia di un ragazzo costretto a vivere con una zia molto religiosa e severa.

Temi più discussi: Ora dignità e diritti nella frontiera più a Sud d’Europa; Open Arms attracca al porto di Ravenna: 16 migranti salvati in mare di cui 7 minori non accompagnati; Sea Watch 5 arrivata al porto di Marina di Carrara con 50 migranti a bordo; In salvo altri 50 migranti. Nuovo sbarco a Carrara.

e ora le ong sbarcanoE ora le Ong sbarcano su Netflix con il film sulla IuventaLa barca battente bandiera dei Paesi Bassi della Ong tedesca ha avuto un lungo contenzioso con lo Stato italiano: nel 2016 avrebbe recuperato 23mila migranti ... ilgiornale.it

e ora le ong sbarcanoRiprendono le traversate del Mediterraneo, a Lampedusa 253 arrivi in poche oreSette sbarchi soccorsi e accompagnati al molo intitolato a papa Francesco dalla Guardia costiera. Le Ong perplesse sull'intitolazione del molo Favarolo: non è un luogo di accoglienza ... avvenire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web