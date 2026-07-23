Più della metà delle famiglie italiane chiede di riaprire le porte al gas russo per risparmiare sull’energia, mentre oltre il 50% sostiene l’introduzione del nucleare di nuova generazione. La richiesta arriva in risposta all’instabilità dei prezzi del carburante, che spinge le famiglie a cercare soluzioni alternative. I dati sono stati diffusi dal Censis e riflettono le scelte di molti italiani di fronte alla crescente volatilità del mercato energetico.

Di fronte all’instabilità dei prezzi del carburante le famiglie italiane cambiano rotta. Secondo il Censis per risparmiare sull’energia più di 1 su 2 chiede di avere il nucleare di nuova generazione, la metà sarebbe pronta a riaprire le porte al gas di Mosca. Servizio di Giorgia Bresciani RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Italiani ed energia. Pur di risparmiare chiedono nucleare e gas russo

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