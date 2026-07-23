Gli italiani sono disposti a considerare diverse fonti energetiche per ridurre i costi delle bollette, tra cui nucleare di nuova generazione, gas russo e carbone. Nonostante il sostegno alla transizione ecologica, molte famiglie sono disposte a optare per queste soluzioni a causa delle aumentate spese energetiche e delle tensioni geopolitiche. La disponibilità a cambiare approccio energetico si manifesta in risposta alla volatilità dei prezzi e alle difficoltà di approvvigionamento.

Roma, 23 luglio 2026 – Gli italiani restano favorevoli alla transizione ecologica, ma non sono più disposti a pagarne il costo senza limiti. Davanti a bollette instabili, nuovi rincari e tensioni geopolitiche, le famiglie aprono a tutte le opzioni: rinnovabili, nucleare di nuova generazione, ritorno al gas russo e perfino carbone. È il “pragmatismo difensivo” fotografato dal Focus Censis-Confcooperative “Primum vivere”, condotto su mille famiglie. https:www.quotidiano.netvideoeconomiaenergia-cresce-domanda-di-gas-infrastrutture-strategiche-per-la-sicurezza-del-paese-i2uexppy L’ 82,2% vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma il 54,5% apre comunque a investimenti in nuove centrali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nucleare, gas russo e perfino carbone: italiani “pronti a tutto” pur di risparmiare sulla bolletta

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