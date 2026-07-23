energia italiani pronti a tutto pur di risparmiare sulle bollette

Gli italiani sono disposti a fare sacrifici per ridurre le bollette energetiche, anche adottando misure come il nucleare e il gas russo. La maggioranza si mostra favorevole all’uso di queste fonti, purché contribuiscano a contenere i costi. La preoccupazione principale riguarda l’impatto economico, con preferenze per soluzioni che permettano di risparmiare senza aumentare eccessivamente le spese. La questione ambientale è considerata, ma non come prioritaria rispetto alla riduzione delle spese domestiche.

Favorevoli all’ambiente purché la bolletta non aumenti troppo. Aperti al nucleare a anche al gas russo, soprattutto se queste due opzioni servono a risparmiare sulla spesa per l’energia. Perché, quando si tratta di fare i conti, le famiglie italiane sfoderano un notevole pragmatismo anche a costo di tagliare investimenti sull’ambiente e sulle rinnovabili. È questa la fotografia scattata dal nuovo focus Censis-Confcooperative “Primum vivere: il pragmatismo energetico degli italiani” condotto s un un campione di mille nuclei, statisticamente rappresentantivo dell’universo di riferimento e integrato con dati strutturali su prezzi, consumi e povertà energetica elaborati dal Censis su più fonti (Istat, ministero dell’Ambiente, Oipe e Arera). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Energia, dal nucleare al carbone gli italiani pronti a tutto pur di risparmiare (Int. Gardini)

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