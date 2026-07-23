Italian pet summit 2026 | il 15 settembre a milano

Notizia in breve

Il 15 settembre si terrà a Milano, presso Magna Pars, l’Italian Pet Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore. L’evento si concentra sul settore degli animali da compagnia e sulla filiera della pet economy. È previsto un incontro dedicato a professionisti e aziende del settore. La manifestazione si svolge in un’unica giornata e rappresenta un momento di confronto tra operatori e stakeholder del comparto pet.