Italian pet summit 2026 | il 15 settembre a milano

Da ilsole24ore.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 15 settembre si terrà a Milano, presso Magna Pars, l’Italian Pet Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore. L’evento si concentra sul settore degli animali da compagnia e sulla filiera della pet economy. È previsto un incontro dedicato a professionisti e aziende del settore. La manifestazione si svolge in un’unica giornata e rappresenta un momento di confronto tra operatori e stakeholder del comparto pet.

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Torna il prossimo 15 settembre a Milano, presso Magna Pars, l’Italian Pet Summit, l’evento de Il Sole 24 Ore dedicato al mondo degli animali da compagnia e all’intera filiera della pet economy. Giunto alla sua terza edizione, il Summit prende le mosse da un fenomeno ormai strutturale: in Italia quasi 10 milioni di famiglie, pari al 37,7% del totale, convivono con almeno un animale domestico, contribuendo alla crescita di un mercato che oggi vale 6,7 miliardi di euro tra prodotti e servizi e che continua a dimostrare solidità e capacità di sviluppo nonostante inflazione, incertezze economiche e instabilità geopolitica. Nel corso dell’evento,... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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