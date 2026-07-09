il 29 settembre a lisbona il summit sbc tra i relatori anche michael jordan

Il 29 settembre a Lisbona si terrà il summit Sbc. Tra i relatori ci sarà anche Michael Jordan. L’evento includerà una sessione plenaria di rilievo, considerata tra le più importanti mai organizzate in Europa, con la partecipazione di tre figure di spicco nel settore del business. La conferenza si concentrerà su temi legati all’industria e alla crescita economica, attirando professionisti e stakeholder del settore. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente.

L'Sbc Summit 2026 ospiterà una delle sessioni plenarie più importanti mai tenute in Europa, riunendo tre delle figure più influenti del business sportivo globale: l'icona del basket, investitore e filantropo Michael Jordan; il fondatore e Ceo di Sportradar, Carsten Koerl; e il co-fondatore, Ceo e presidente del consiglio di amministrazione di DraftKings, Jason Robins, con la moderazione di Kirsty Gallacher, ex presentatrice, giornalista e conduttrice di Sky Sports News. Il discorso di apertura, intitolato "Leadership nel business dello sport", si terrà martedì 29 settembre, il primo giorno dell'Sbc Summit 2026 a Lisbona, ed... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Argomenti più discussi: Michael Jordan, Carsten Koerl e Jason Robins insieme sul palco dell'Sbc Summit 2026 a Lisbona; Michael Jordan, Carsten Koerl e Jason Robins apriranno l’SBC Summit 2026 a Lisbona; L'SBC Summit 2026 riunirà Michael Jordan e i CEO di Sportradar e DraftKings nella sessione di apertura; Michael Jordan, Carsten Koerl e Jason Robins apriranno l'SBC Summit 2026.