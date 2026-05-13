Approvato il calendario scolastico 2026 27 in Sicilia prima campanella il 15 settembre

Il calendario scolastico per l'anno 202627 è stato approvato in Sicilia, con la prima campanella prevista per il 15 settembre. Mentre gli studenti affrontano ancora gli ultimi esami e interrogazioni, migliaia di ragazzi si preparano all'esame di maturità. Nel frattempo, famiglie e insegnanti si concentrano già sulle date che segneranno l'inizio e la fine dell'anno scolastico successivo.

Ancora le lezioni non sono finite, mancano gli ultimi esami e le interrogazioni, in migliaia dovranno sostenere l'esame di maturità, ma studenti, genitori e professori guardano già al calendario dell'annoscolastico 202627. La campanella di inizio anno non sarà proprio per tutti uguale, dato che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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