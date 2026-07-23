Durante un volo della compagnia Lot Polish Airlines, il comandante ha accusato un malore, costringendo a un atterraggio di emergenza a Milano Malpensa. L’aereo, che viaggiava tra due città europee, è stato fermo sulla pista fino all’arrivo dei soccorsi. Non sono stati segnalati altri problemi o feriti tra i passeggeri. La compagnia ha comunicato che il comandante è stato assistito e sta ricevendo cure mediche.

Un malore del comandante durante un volo della Lot Polish Airlines ha reso necessario un atterraggio d’emergenza a Milano Malpensa. L’aereo, decollato da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia, è atterrato senza problemi nelle prime ore della notte: non risultano feriti tra i passeggeri e le condizioni del pilota si sarebbero stabilizzate prima dell’arrivo a terra. Malore del comandante sul volo Palma di Maiorca-Varsavia. L’episodio ha coinvolto un Boeing 737 Max 8 della compagnia polacca, in servizio sulla tratta tra Palma di Maiorca e Varsavia. Durante il collegamento, il comandante ha accusato un improvviso malore e l’equipaggio ha deciso di interrompere la rotta originaria per chiedere assistenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Italia, terrore sull’aereo: “Il comandante ha avuto un malore”

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