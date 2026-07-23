Le principali coalizioni italiane sono divise sulla questione dell’aiuto militare e politico all’Ucraina. Mentre una parte sostiene un sostegno attivo, l’altra si mostra più cauta o contraria. La discussione si svolge all’interno dei gruppi parlamentari, con voti e dichiarazioni pubbliche che rivelano le differenze di posizione. La divisione si riflette anche nelle dichiarazioni dei leader e nelle riunioni politiche.

Roma, 23 luglio 2026 – È senz’altro vero che le due coalizioni principali sono divise al propro interno sulla necessità del sostegno all’Ucraina aggredita e sulla necessità d i un rafforzamento della deterrenza europea, al di là della distinzione tra difesa dei singoli Paesi e dell’Unione come tale che, comunque, non sono obiettivamente in alternativa. Più si rafforza l’Unione europea anche sulla difesa meglio è, ma non si può immaginare che ciò possa avvenire all’improvviso escludendo le dimensioni nazionali, altrimenti l’europeismo diventa benaltrismo. È altrettanto vero che, invece, i gruppi sin qui esterni ai due poli maggiori hanno... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Italia spaccata su Kiev. La partita per il sostegno si gioca nelle coalizioni

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